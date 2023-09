Contrariedade no Sporting: o momento em que Coates saiu lesionado no Farense-Sporting

Sporting sem Coates aos 10 minutos de jogo



O capitão dos Leões saiu com queixas físicas, sendo substituído por Matheus Reis.#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #Coates #SportingCP pic.twitter.com/ntq2ev8XWK — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 30, 2023

Sebastián Coates saiu lesionado no Sporting logo ao 12.º minuto de jogo diante do Farense, depois de ter sentido dor na perna esquerda. A braçadeira passou para Adán e entrou Matheus Reis no lugar do uruguaio.