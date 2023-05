Conversa entre árbitra e VAR sobre lance polémico no Flamengo-Botafogo torna-se viral

A carregar o vídeo ...

A vitória do Botafogo sobre o Flamengo (3-2) , no passado domingo, continua a dar que falar e, nas últimas horas, foram divulgadas as conversas entre a árbitra principal, Edina Alves Batista, e o VAR, num lance em que Thiago Maia podia ter visto o vermelho direto. Ora, após dois minutos, Edina optou por manter a decisão inicial e punir o médio com cartão amarelo, algo que tem gerado muita polémica no Brasil. (: Twitter)