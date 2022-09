O Corinthians, de Vítor Pereira, saiu derrotado na visita ao América Mineiro, em jogo da 27.ª jornada do Brasileirão resolvido por Juninho (77'). Um desaire que acentua a crise de resultados da formação orientada pelo técnico português, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato. [Vídeo: One Football]