Mais uma que fica para a história: Donald Trump sugere injeção de desinfetante para tratar coronavírus

A carregar o vídeo ...

Ponto prévio: aconteceu mesmo. Donald Trump sugeriu, em conferência de imprensa, na Casa Branca, como tratamento para o coronavírus injetar desinfetante nas pessoas. Outra das ideias do presidente dos Estados Unidos faz alusão à utilização de tratamento com radiação ultravioleta: "Suponha que atingimos o corpo com uma luz tremenda. Isso não foi verificado. O desinfetante, que mata o vírus em um minuto ... existe uma maneira de fazer algo assim por injeção por dentro ou quase uma limpeza. Talvez seja possível", afirmou Trump.