Corredor armou-se em velocista, foi apanhado pela polícia e ainda levou multa pesada

Mesmo com todos os avisos e mais alguns, com os números a não darem tréguas no que diz respeito a número de infeções e mortes por coronavírus, há muitas pessoas em Itália que continuam a 'esticar a corda'. Foi o caso deste 'runner' que, em Pescara, fez um sprint para fugir da polícia que o tentava advertir na praia. O que este vídeo não mostra é que o homem, acabou por ser apanhado posteriormente e pagou 400 euros de multa