Correspondente de Record recorda o filme do River Plate-Vélez e a declaração de Gallardo sobre Enzo Fernández

Alejandro Panfil, correspondente de Record na Argentina, esteve presente no Estádio Monumental de Núñez para assistir ao duelo entre River Plate e Vélez Sarsfield, da segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. Os millonarios acabaram eliminados da competição e no final, já na conferência de imprensa, Marcelo Gallardo foi questionado sobre a possibilidade de Enzo Fernández ter disputado o seu último jogo com a camisola do River.