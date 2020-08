A carregar o vídeo ...

Marcos Acuña não seguiu com o restante plantel do Sporting para o estágio no Algarve e deve estar de saída do clube de Alvalade. Enquanto não vê o seu futuro definido, o internacional argentino aproveita para se manter em forma e esta quinta-feira publicou uma 'storie' no Instagram a sprintar no meio de um pinhal. [Vídeo: Instagram]