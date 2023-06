A carregar o vídeo ...

A Zâmbia derrotou este sábado a Costa do Marfim por 3-0 e ficou muito perto do apuramento como primeira colocada do seu grupo na corrida pela fase final da CAN'2023, num jogo que começou de forma insólita para os marfinenses. O primeiro golo contrário surgiu à meia hora, numa infelicidade de Serge Aurier e um frango do guarda-redes Charles Folly. Ora veja!