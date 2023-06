Craque Neto elogia trabalho de Luís Castro no Botafogo: «É um treinador diferente»

A carregar o vídeo ...

O início de temporada 'demolidor' do Botafogo de Luís Castro, que ocupa a liderança do Brasileirão com sete pontos de vantagem para o Grémio à 12.ª jornada, não tem passado despercebido. No programa 'Donos da Bola', o antigo jogador brasileiro Neto deixou muitos elogios ao trabalho do treinador português, revelando que por vezes fala com o próprio por telemóvel. (Vídeo: Donos da Bola)