Craque Neto veste-se de sogra de Vítor Pereira e 'arrasa' Flamengo

A carregar o vídeo ...

Neto vestiu-se de sogra de Vítor Pereira e arrasou no seu programa 'Craque Neto', da TV Bandeirantes, a atuação do Flamengo na final da Supertaça sul-americana, que a equipa carioca, nos penáltis. Neto é adepto do Corinthians e não esquece que o treinador português deixou o Timão no final da época passada alegando que tinha de regressar a casa, por causa da sogra... (Vídeo YouTube)