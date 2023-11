A carregar o vídeo ...

Uma criança argentina contou aos microfones da TyC Sports que viajou com o pai para o Rio de Janeiro sem bilhetes para assistirem à final da Taça Libertadores, que hoje coloca frente a frente o Boca Juniors e o Fluminense. A família vendeu a moto do pai e a PlayStation do rapaz para custear a viagem. (Vídeo TyC Sports/Instagram)