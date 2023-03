Criança deixa Scaloni e Enzo Fernández em lágrimas na homenagem da Conmebol à Argentina

A carregar o vídeo ...

A homenagem da Conmebol à seleção da Argentina, pela conquista do Mundial do Qatar, ficou marcada pela intervenção de um jovem adepto, uma criança argentina de 12 anos. José Andrada deixou sentidas palavras de agradecimento aos campeões e emocionou todos na cerimónia, com o selecionador Lionel Scaloni e o ex-benfiquista Enzo Fernández a não conseguirem evitar as lágrimas. (Vídeo TyC Sports/Twitter)