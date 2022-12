Criança marroquina faz vídeo para contar a verdade: «Esta senhora não é a minha mãe»

A carregar o vídeo ...

Uma criança, supostamente marroquina, foi instada a comentar o desfecho do Marrocos-Portugal, a contar para os quartos-de-final do Mundial. A intervenção tornou-se viral e também viral tornou-se o vídeo duma suposta mãe , citado por vários jornais e televisões internacionais, alegando bullying sobre a menor após o comentário crítico a Cristiano Ronaldo. Através de um vídeo, a criança garantiu estar, afinal, tudo bem. "Olá pessoal. Obrigado por todo o vosso apoio no TikTok e em todas as redes sociais. Para vossa informação, esta senhora não é a minha mãe. Nunca a vi antes. Se estiva a mentir, que Alah a possa perdoar. Esta senhora estava a mentir sobre a minha idade e sobre o meu bem-estar. Tenho comido e bebido bem e também não tenho 9 anos. Obrigado por todo o vosso amor", deu conta.