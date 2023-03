Criança oferece mesada a Bukayo Saka e emociona extremo do Arsenal

A carregar o vídeo ...

Bukayo Saka passou por um mau bocado depois de ter falhado um penálti pela seleção inglesa na final do Euro'2020 mas recebeu uma carta de uma criança que o comoveu. O pequeno Teddy enviou-lhe a sua mesada (5 libras, cerca de 5,6 euros) e deixou-lhe palavras de incentivo que emocionaram o extremo do Arsenal. Saka mantém contacto com Teddy desde esse dia e a Amazon juntou-os agora num episódio da série 'All or Nothing' dedicado ao Arsenal. (Vídeo Twitter)