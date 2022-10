A carregar o vídeo ...

Josué Benjamín Figueroa tem um talento incrível com as mãos com apenas 13 anos. O jovem escultor venezuelano fez um busto de grande qualidade de Cristiano Ronaldo e espera que o craque português possa ver a obra que fez. "Estou a fazer tudo sozinho com as minhas próprias mãos", garantiu através das redes sociais.