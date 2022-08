A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo partilhou nas stories do Instagram um momento em família, com Cristianinho a dar um treino no jardim ao irmão, Mateo. O pequeno marca dois golos e Ronaldo instiga-o a soltar o famoso 'siiiu'. "Vai Mateo, faz como o papá", atira CR7. (Vídeo Instagram)