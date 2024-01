Cristianinho esteve no Al-Awwal Park a assistir ao dérbi entre Real Madrid e Atlético

A carregar o vídeo ...

Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, foi esta quarta-feira visto no Al-Awwal Park a assistir ao dérbi entre Real Madrid e Atlético Madrid, que hoje se disputou no Estádio do Al Nassr em jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha. Cristianinho foi visto no exterior do recinto, acompanhado por um grupo de jovens, e ainda fotografado pela imprensa espanhola já no interior, num dos camarotes do Al-Awwal Park.