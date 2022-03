A carregar o vídeo ...

O filho de Cristiano Ronaldo juntou-se à mais recente febre do Brasil, a propósito de um autêntico fenómeno do Instagram, chamado Iran Ferreira, mais conhecido como 'o cara da luva de pedreiro'. Mas o que mais chama à atenção é mesmo a capacidade técnica de Cristianinho, a fazer lembrar os tempos de juventude do pai. Vamos mesmo ter um craque a caminho?