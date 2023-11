Cristianinho lesionado surgiu de muletas no jogo dos sub-13 do Al Nassr

A carregar o vídeo ...

Cristianinho surgiu de muletas no jogo dos sub-13 do Al Nassr, esta sexta-feira, tendo assim falhado a partida com o Al Hilal devido a lesão. Os colegas quiseram mostrar o seu apoio ao filho de Cristiano Ronaldo e até pousaram para a fotografia de equipa com a camisola 7, que Cristianinho enverga.