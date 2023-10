Cristianinho marca pelo Al Nassr e festeja... como o pai

A carregar o vídeo ...

Cristianinho, o filho de Cristiano Ronaldo, marcou esta sexta-feira ao serviço da equipa de sub-15 do Al Nassr, de penálti, diante do Al Fateh. Como diz o ditado, 'quem sai aos seus não degenera' e, tal como Ronaldo, quando foi chamado a converter o castigo máximo, o jovem de 13 anos não tremeu. Na hora de festejar, Cristianinho seguiu o exemplo do pai, imitando o famoso 'Siii'. (Vídeo Twitter)