Cristianinho não cumprimentou jogadores do Al Nassr e foi chamado à atenção por Cristiano Ronaldo

Vários jovens jogadores dos escalões de formação do Al Nassr foram este sábado chamados ao relvado para entrarem juntamente com a equipa principal do clube de Riade, onde atua o português Cristiano Ronaldo. Entre os vários jovens que subiram ao tapete verde estava Cristianinho, que foi chamado à atenção pelo pai por não estar a cumprimentar os jogadores, tal como os outros jovens. Apesar da 'reprimenda', Cristianinho continuou o seu caminho.