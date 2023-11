A carregar o vídeo ...

Alana Martina celebrou 6 anos no domingo (dia 12 de novembro). As imagens da festa foram reveladas esta sexta-feira por Georgina Rodríguez, que publicou um vídeo no Instagram. Cristianinho cantou os parabéns a Alana, ao lado dos irmãos e de Cristiano Ronaldo, vestido com uma camisola do Sporting (Vídeo: Instagram).