Cristiano Ronaldo abre museu em Riade: camisola do Sporting não passa despercebida

Cristiano Ronaldo assinalou este sábado, nas redes sociais, a abertura do seu museu na Arábia Saudita. O capitão da Seleção Nacional partilhou algumas imagens do espaço onde, entre os inúmeros feitos atingidos ao longo da carreira, não passou despercebida uma camisola do Sporting, além de um vídeo dos tempos que passou em Alvalade. "Esta é a minha história. Da Madeira para a Arábia Saudita, o meu 'CR7 Signature Museum' está agora aberto em Riade", escreveu o internacional português. (Vídeo: Instagram/Cristiano Ronaldo)