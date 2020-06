Cristiano Ronaldo arrancou, viu Laxalt deslizar e cruzou... de letra

A carregar o vídeo ...

O jogo entre Juventus e AC Milan não foi de grande brilhantismo, mas houve espaço suficiente para Cristiano Ronaldo brilhar no regresso do futebol em Itália. O avançado português da 'Vecchia Signora' arrancou a toda a velocidade, viu Laxalt, lateral-esquerdo do AC Milan, deslizar à sua frente e ainda... cruzou para o centro da área milanista de letra. Lance para ver e rever. [Vídeo: Twitter / IF24HD]