O segundo golo de Cristiano Ronaldo ao Tottenham: arrancada e desvio à boca da baliza

Cristiano Ronaldo respondeu ao golo de Harry Kane e voltou a colocar o Manchester United em vantagem diante do Tottenham. No lance que resultou no 'bis' do avançado português, os spurs ficaram a reclamar um possível fora de jogo de Sancho antes de o internacional inglês servir CR7 no centro da área, mas o VAR veio confirmar a posição regular do extremo. Sigao jogo em direto.