Cristiano Ronaldo brilhou, mas foi Mané quem teve direito a homenagem: CR7 até deu um 'empurrãozinho'

Os adeptos do Al Nassr homenagearam esta sexta-feira Sadio Mané com um grande 'tifo' nas bancadas. No final do jogo, no momento em que os jogadores se dirigiam para as bancadas para agradecer a presença e o apoio dos adeptos, Cristiano Ronaldo deu um pequeno 'empurrãozinho' ao senegalês para que este tivesse direito ao seu momento de comunhão com os adeptos do clube e agradecesse o gesto. [Vídeo: Roshn Saudi League/X]