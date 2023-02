A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo é uma das figuras ilustres que está em Diriyah para acompanhar o combate entre Jake Paul e Tommy Fury, mas ao lado do português há outras super estrelas, como por exemplo Mike Tyson. No encontro com CR7, o antigo pugilista não perdeu a oportunidade de tirar uma foto, tal como o também pugilista britânico Derek Chisora.