Cristiano Ronaldo cumprimentou comentadores de televisão no aquecimento e... pregou partida a Rio Ferdinand

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo voltou a cumprimentar os comentadores de televisão em pleno relvado, numa prática que vai ganhando hábito por parte de CR7. O craque português foi suplente no Southampton-Manchester United e, antes do apito inicial, foi protagonista numa... partida que fez ao antigo companheiro Rio Ferdinand. "Estou com sapatos de camurça e ele está a mandar-me água para os pés", disse o ex-central inglês durante a transmissão, afetado mas sempre bem disposto. [Imagens: BT Sport]