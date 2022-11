Cristiano Ronaldo cumprimentou todos os colegas e 'agarrou' Diogo Costa durante um minuto

A carregar o vídeo ...

Já aqui tínhamos mostrado o momento em que Cristiano Ronaldo se aproxima de Diogo Costa para o motivar após o encontro com o Gana e agora deixamos um vídeo no qual é possível ver tudo o que o capitão da Seleção Nacional fez mal soou o apito final desse jogo. CR7 cumprimentou todos os colegas (e vários adversários) e, depois de uma primeira abordagem, não largou Diogo Costa até que este pareceu entender o que lhe queria dizer. Nota também para José Sá, que esteve sempre ao lado do guardião portista.