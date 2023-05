Cristiano Ronaldo dá a camisola a Fábio Martins e depois irrita-se com elemento do Al Khaleej

A carregar o vídeo ...

Logo após o final da partida com o Al Khaleej, que terminou com um empate (), Cristiano Ronaldo trocou algumas palavras com o compatriota Fábio Martins, dando de presente a sua camisola de jogo ao avançado do Al Khaleej - que abriu o marcador aos 4 minutos de jogo. Logo depois, CR7 foi rodeado por elementos da equipa técnica adversária, como que pedindo para o português tirar fotografias e fazer vídeos. Incomodado com a abordagem, Cristiano Ronaldo irritou-se e pediu a um dos elementos para largar o seu braço.