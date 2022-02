Cristiano Ronaldo deu o exemplo e consolou 'miúdo' Elanga

A carregar o vídeo ...

Anthony Elanga não escondeu o desânimo depois de ter sido responsável pelo adeus do Man. United à Taça de Inglaterra - ao falhar o penálti decisivo diante do Middlesbrough, mas rapidamente os seus colegas se aproximaram para o animar. Um deles foi Cristiano Ronaldo, que à saída do miúdo, de 19 anos, o confortou e até pareceu de certa forma assumir a culpa pelo desaire. É que CR7 tinha falado um penálti durante os 90 minutos...