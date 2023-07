A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo realizou o sonho de uma criança minutos antes de entrar em campo no particular entre PSG e Al Nassr. O astro português encontrava-se ainda no túnel de acesso ao relvado quando foi abordado por um pequeno adepto em lágrimas, que iria mais tarde entrar acompanhado por CR7 em campo, correspondendo ao pedido feito.