A carregar o vídeo ...

O primeiro jogo da pré-temporada de Cristiano Ronaldo, em pleno Old Trafford, diante do Rayo Vallecano , foi marcado por uma receção dividida por parte da falange de apoio do Manchester United. Uns aplaudiram o português, outros optaram por assobiá-lo, provavelmente agastados com toda a novela que CR7 tem protagonizado quanto ao seu futuro.