Cristiano Ronaldo diz que United "parou no tempo": «Nada mudou, piscina, jacuzzi, ginásio e até os chefs»

Cristiano Ronaldo revelou ter ficado surpreendido com a falta de evolução do Manchester United desde o período da sua primeira passagem por Old Trafford. A demissão de Ole Solskjaer e a contratação de Ralf Rangnick também foram tema de conversa com o jornalista Piers Morgan.



"Não sei o que se está a passar, mas desde que o Sir Alex Ferguson deixou o clube que não vejo qualquer tipo de evolução no clube, a progressão foi zero. Por exemplo, como é que um clube como o Manchester United teve de demitir Ole [Solskjaer] e depois trazem um diretor desportivo, o Ralf Rangnick, algo que ninguém consegue compreender. Este senhor nem sequer é treinador. Um grande clube como o Manchester United traz um diretor desportivo surpreende-me, não só a mim como toda a gente. Nada mudou, a piscina, o jacuzzi... até o ginásio. Em termos tecnológicos, na cozinha, até o 'chefs', que são pessoas que eu realmente gosto e aprecio. Pararam no tempo e a mim isso surpreende-me. Isso tudo apanhou-me de surpresa porque eu esperava ver coisas diferentes, tal como já disse, em termos de infraestruturas, tecnológicos... mas infelizmente continuo a ver coisas que eu já via quando tinha 23 24 anos", atirou.