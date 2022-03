A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo mostrou-se esta segunda-feira confiante na vitória sobre a Macedónia do Norte e questionado por Record se - caso Portugal se apure - este poderá ser o seu último Mundial respondeu: "Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais jogo, se não me apetecer não jogo. Quem manda sou eu, ponto final.