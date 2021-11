Cristiano Ronaldo elogia Gasperini: «A Atalanta tem um treinador fantástico»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo elogiou a qualidade da Atalanta e do seu treinador, Gian Piero Gasperini, no final da partida em Bérgamo, em que o Manchester United conseguiu um empate (2-2) já nos descontos graças a um remate do avançado português. Em declarações na 'flash-interview', CR7 recordou ainda os duelos entre Juventus e Atalanta quando representava a 'Vecchia Signora'. [Vídeo: Football on BT Sport]