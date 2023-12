Cristiano Ronaldo envia mensagem ao irmão de Talisca: «Um abraço, mané. 'Tamo junto»

A carregar o vídeo ...

A pedido de Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo enviou ontem [terça-feira] no final do jogo com o Al Ittihad, em que o português bisou e se colocou no topo dos melhores marcadores de 2023, um vídeo para Alisson Lopes, irmão do médio brasileiro do Al Nassr. "Um abraço, mané. 'Tamo junto", atirou o capitão da Seleção Nacional, num tom bem-humorado que levou o ex-Benfica às gargalhadas. Quanto a Alisson Lopes, a particularidade deste jovem jogador, de 24 anos, é que foi formado nos encarnados e na última temporada esteve ao serviço do Guarda Desportiva, no Campeonato de Portugal. [Vídeo: Instagram]