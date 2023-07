Cristiano Ronaldo: «Espero ganhar alguns troféus este ano»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi um dos três jogadores que marcou presença, juntamente com o treinador português Luís Castro, na apresentação oficial do Al Nassr antes do início à Tour de pré-temporada que a equipa saudita vai realizar pelo Japão. O craque português falou sobre as mudanças no plantel em comparação à temporada transata e não escondeu o desejo de querer conquistar troféus este ano.



"Esperamos ganhar todos os troféus. Sabemos que será muito difícil. Mas acho que temos uma boa equipa. Temos um treinador novo também. Temos novos jogadores. As ambições são as mesmas do ano passado e estamos ansiosos para fazer uma temporada incrível e, claro, espero ganhar alguns troféus este ano", atirou. [Vídeo: Sky Sports]