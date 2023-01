Cristiano Ronaldo: «Estou ansioso por começar e fazer as pessoas felizes»

A carregar o vídeo ...

O Al-Nassr divulgou esta quinta-feira imagens de umas declarações exclusivas de Cristiano Ronaldo aos meios de comunicação do clube saudita logo após a chegada ao emblema de Riade.



"Sinto-me fantástico por estar aqui. Estar aqui, no Al-Nassr, é uma honra para mim. Estou ansioso por começar e fazer as pessoas, e a mim mesmo, felizes. Estou muito agradecido por estar aqui. O mais importante é desfrutar o presente e ganhar pelo clube, mas também ajudar a desenvolver o país que merece. Estou aqui para ser parte da nova geração. A Liga saudita tem um potencial enorme, estão aqui grandes jogadores. É uma Liga muito, muito forte e competitiva e é por isso que eu estou aqui", disse o craque português. [Vídeo: Al-Nassr]