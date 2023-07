Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar em 2023/24: e aí vão 22 épocas seguidas sempre a faturar!

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo está de volta aos golos! Sem marcar desde o jogo de Portugal com a Islândia, o veterano avançado luso fez esta noite o 2-1 do Al Nassr diante do Monastir, com um belo golpe de cabeça ao segundo poste. Com este tento, CR7 volta a escrever uma página de história na sua carreira, já que ampliou para 22 o número de épocas consecutivas na qual marcou pelo menos um golo no futebol sénior. Uma série que começou no longínquo ano de 2002/03, ao serviço do Sporting.