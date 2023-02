Fugiu pela direita e faturou na passada: o segundo golo de Cristiano Ronaldo ao Al Wehda

Está aberto o ketchup. Cristiano Ronaldo estreia-se a bisar pelo Al Nassr no jogo frente ao Al Wehda. Depois de ter marcado o primeiro com o pé esquerdo, o experiente avançado português concluiu uma bela jogada ofensiva da equipa com o seu pé mais dominante, o direito, com um remate por entre as pernas do guardião adversário. O lance foi analisado pelo VAR, que confirmou a posição legal de CR7.