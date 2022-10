Cristiano Ronaldo fez o 1º golo há exatamente 20 anos: executou um 'slalom', bateu João Ricardo e tirou a camisola

Cristiano Ronaldo dava os primeiros passos ao serviço do Sporting e foi exatamente há 20 anos, a 7 de outubro de 2002, que apontava o primeiro golo de uma carreira que já lhe permite afimar-se como melhor artilheiro da história do futebol. O internacional português, então com 17 anos, pegou na bola, fintou dois adversários e à saída de João Ricardo da baliza picou-lhe a bola por cima. Nos festejos, Ronaldo despiu a camisola, naquele que era o 2-0 ao Moreirense, em Alvalade. O dianteiro português ainda viria a bisar numa partida (findou com um 3-0) que ficou para a história.