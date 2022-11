Cristiano Ronaldo: «Há pessoas que não me querem no Manchester United»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo assume que existem pessoas no Manchester United que não o querem no clube, uma situação que se mantém desde o último ano. "Quiseram colocar-te fora do clube? Olha, penso que não deveria dizer isto, mas não quero saber. Penso sempre que as pessoas devem saber a verdade e sim, senti-me traído e senti que algumas pessoas não me querem aqui, não só este ano mas também no último ano", atirou o internacional português. [Vídeo: Piers Morgan Uncensored]