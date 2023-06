Cristiano Ronaldo homenageado pelas 200 internacionalizações: uma das camisolas tem o número 17

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi homenageado antes do Islândia-Portugal devido às 200 internacionalizações, que cumpre precisamente hoje. O craque recebeu duas camisolas: uma alusiva ao momento de hoje e outra referente à estreia, diante do Cazaquistão, em 2003. Nessa partida, CR7 vestiu a camisola 16 mas hoje recebeu uma outra com o número 17, que foi aquele que mais usou na Seleção Nacional antes de Luís Figo, o anterior 7, retirar-se. Além disso, Ronaldo teve ainda direito a uma placa do Guinness World Records por esta marca inédita no futebol mundial.