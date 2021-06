'Cristiano Ronaldo: Impossible to Ignore': as imagens do novo documentário sobre Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

'Cristiano Ronaldo: Impossible to Ignore'. É este o título do documentário lançado no fim de semana pela BBC Sport sobre a vida e carreira do avançado português, que conta com declarações de antigos colegas e treinadores, mas também de quem trabalhou consigo fora do campo. Como o caso de Mick Clegg, antigo técnico da área de desenvolvimento do Man. United, que recordou a forma como CR7 se apresentou à chegada e como era trabalhar com o atual capitão da Seleção Nacional.



"A minha secretária era no ginásio, por isso estava sempre disponível para todos os jogadores que quisessem falar. Ouvi-los e perceber o que precisam na sua mente é a chave. Já o tinha visto jogar em Portugal. Lembro-me que estava em Carrington [o local do centro de treinos do United] sentado na minha cadeira no ginásio. Aparece-me este jovem de manhã cedo e diz-me 'ouvi falar do trabalho que tens feito e sei que trabalhas muito individualmente com os jogadores'. Depois disse-me ainda 'Vou ser o melhor jogador do Mundo'", lembra Clegg.



"A questão em torno do Ronaldo é que ele veio para o United num processo de aprendizagem. Lembro-me de vê-lo nos jogos, cometia um erro ou era desarmado, caía, as bancadas começavam a gritar contra ele, mas ele não se importava. E depois ele sabia que: 'é isto que tenho de trabalhar' e era isso que fazia. Ouvimos pessoas a dizerem que ele é vaidoso ou arrogante, mas não é nada disso. É mesmo uma pessoa muito boa de ter por perto. E ao ver o seu nível de trabalho... está acima de qualquer um! Creio que tem imensos planos para o resto da sua vida, não apenas no futebol. É um génio absoluto", concluiu.