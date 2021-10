Cristiano Ronaldo inaugurou desta forma o marcador do Tottenham-Man. United

A parceria portuguesa entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo já faz estragos no Tottenham-Manchester United. O médio português viu espaço nas costas da defesa dos spurs e lançou o avançado luso que, sem deixar a bola tocar no relvado, atirou para o 0-1 no marcador. Siga aqui o jogo em direto. [Vídeo: Sport TV]