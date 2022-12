A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo já deixou o Qatar. Foram reveladas este domingo as imagens da partida do capitão da Seleção Nacional que não voou com a restante comitiva para Lisboa. CR7 optou por viajar em jato privado com Georgina Rodríguez e a restante família. "Regresso a casa", escreveu a namorada de Ronaldo, sem precisar o local.