Cristiano Ronaldo: «Já sabia que ao ir para a Arábia Saudita iria 'abrir a caixa'»

Cristiano Ronaldo não se mostrou surpreendido com a ida de Karim Benzema para o campeonato saudita, onde já está desde o início do ano. "Eu já sabia que ir para a Arábia Saudita ia 'abrir a caixa'. Não me enganei. Tenho a certeza que daqui a dois ou três anos vai ser uma das ligas mais importantes do Mundo. Benzema foi para lá e muitos mais irão. O que queremos é competência. Quando há competência, o mercado sai beneficiado. Que venham os craques todos", referiu o internacional português, à margem de uma conferência de imprensa de apresentação da sua marca de água mineral.