O Al Nassr divulgou nas suas redes sociais um pequeno vídeo da chegada de Cristiano Ronaldo ao estágio do Algarve. A boa disposição do internacional português estava tão presente, que até deixou uma pequena saudação em árabe. No sul do país, o emblema saudita vai agora enfrentar Farense, Celta de Vigo e Benfica.