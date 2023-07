Cristiano Ronaldo joga com crianças durante Tour do Al Hilal no Japão

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi um dos quatro jogadores do Al Hilal que participou esta segunda-feira num evento com crianças no Japão, na Tour de pré-temporada que o clube saudita está a realizar por aquele país. Depois de dirigir algumas palavras aos mais jovens, o craque português vestiu o colete e jogou com os aspirantes a futebolistas numa peladinha.